Министерство здравоохранение Украины опровергло популярный миф о том, что, если зимой не носить головной убор, можно заболеть менингитом.

Соответствующая публикация появилась на официальной странице Минздрава в социальной сети Facebook, сообщает «НБН».

Как выяснилось, головной убор в холодное время нужно одевать, однако отказ от шапки не связан с вероятностью подхватить менингит.

Специалисты пишут, что многие украинцы очень не любят головной убор, который очень часто бывает неудобным или портит прическу, в то же время большинство все-таки надевает шапку с наступлением холодов, опасаясь проблем со здоровьем, которые могут привести к осложнениям и даже летальному исходу.

В ведомстве подчеркнули, что головной убор зимой защищает волосы от вреда низких температур и помогает избежать переохлаждения, однако не спасает от менингита.

По словам медиков, менингит – инфекция, которая передается от человека к человеку, вызывая воспаление защитных оболочек головного или спинного мозга. Часто люди путают эту болезнь с простудой, однако при менингите очень высокий риск развития осложнений и смерти.

Вирусы, бактерии и грибки могут стать причиной появления болезни, особенно опасен бактериальный менингит, от которого смерть может наступить в течение нескольких часов при отсутствии экстренной медицинской помощи.

Возбудитель болезни попадает в кровь, которая транспортирует инфекцию к оболочкам мозга, вызывая в них воспаления. Большинство пациентов побеждают этот недуг, но риск осложнений в виде повреждения мозга и потери слуха все же существует.

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