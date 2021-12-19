Нутрициолог Юлия Садницкая разместила в своем Instagram публикацию, в которой рассказала о пользе и вреде глинтвейна для организма. По ее словам, пряный напиток содержит много полезных компонентов, в составе которых есть витамины, информирует «НБН».

Эксперт пишет, что обычно вместе с глинтвейном покупают разные сладости, которые являются высококалорийными продуктами. Сочетание из такого напитка и вкусностей негативно влияет на здоровье.

Садницкая объяснила, что в морозную погоду горячее вино нужно пить понемногу, чтобы избежать быстрого опьянения.

По ее словам, глинтвейн нужно пить в умеренном количестве: передозировка такого напитка может не только вызвать опьянение, но и вызвать интоксикацию организма. Поскольку вино нагревают, алкоголь усваивается вдвое быстрее.

Нутрициолог рекомендует ограничиться одним стаканом согревающего напитка в день. Если вы замерзли, то лучше отдать предпочтение чашке чая или кофе.

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