Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт президента Украины.



Во время брифинга заместитель главы ОПУ Ростислав Шурма заявил, что решение о том, что деньги за вакцинацию можно будет потратить на лекарства уже согласовано.



Шурма уточнил, что сейчас идет подготовка изменений во все соответствующие нормативно-правовые акты, программные алгоритмы и обеспечение, благодаря которым работает программа по выплате денег:



«По нашим данным, возможность купить лекарства появится у полностью привитых украинцев старше 60-ти лет уже во второй половине января 2022 года».

Напомним, ранее мы писали, на что украинцы тратят деньги за вакцинацию.