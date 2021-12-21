Об этом пишет «НБН«.
По данным карты СНБО, вчера в Украине прибавилось ещё 6 029 зараженных коронавирусом. С начала пандемии вирус поразил 3 616 716 украинцев, из которых:
- умерли — 93 608 (+ 346 за день)
- вылечились — 3 357 405 (+ 18 850 за день)
- число активно больных — 165 703
- число госпитализированных за день — 1 061
За сутки от COVID-19 умерло 346 украинцев. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Хмельницкой (30), Донецкой (26) и Харьковской (26) областях.
Число заболевших по регионам и в столице:
- г. Киев — 322 643 (+ 1 496)
- Харьковская область — 241 291 (+ 155)
- Днепропетровская область — 240 482 (+ 118)
- Одесская область — 237 492 (+ 142)
- Львовская область — 217 444 (+ 197)
- Киевская область — 182 691 (+ 275)
- Запорожская область — 180 163 (+ 344)
- Донецкая область — 164 466 (+ 413)
- Хмельницкая область — 144 661 (+ 236)
- Житомирская область — 139 123 (+ 39)
- Полтавская область — 137 075 (+ 602)
- Сумская область — 129 627 (+ 122)
- Черкасская область — 126 638 (+ 266)
- Ровенская область — 126 125 (+ 183)
- Ивано-Франковская область — 125 769 (+ 80)
- Черновицкая область — 118 443 (+ 101)
- Николаевская область — 114 094 (+ 165)
- Винницкая область — 110 607 (+ 147)
- Тернопольская область — 106 157 (+ 84)
- Волынская область — 102 088 (+ 279)
- Черниговская область — 93 465 (+ 111)
- Закарпатская область — 86 229 (+ 282)
- Херсонская область — 78 296 (+ 32)
- Луганская область — 59 248 (+ 108)
- Кировоградская область — 32 399 (+ 52)
Лидерами по суточному приросту зараженных стали Киев (+ 1 496), а также Полтавская (+ 602) и Донецкая (+ 413) области.
В мире на сегодня официально известно о 275 826 288 случаях заражения коронавирусом. Из этого количества:
- умерли — 5 377 648
- вылечились — 247 521 339
- число активно больных — 22 927 301
Десятка стран с наибольшим числом заболевших:
- США — 52 069 667 (+ 293 953)
- Индия — 34 752 164 (+ 5 326)
- Бразилия — 22 215 856 (+ 2 094)
- Великобритания — 11 453 121 (+ 91 734)
- Россия — 10 241 812 (+ 27 022)
- Турция — 9 189 881 (+ 18 762)
- Франция — 8 640 924 (+ 15 075)
- Германия — 6 834 446 (+ 21 710)
- Иран — 6 173 369 (+ 2 390)
- Испания — 5 535 231 (+ 79 704)
Напомним, ранее мы писали, что Минздрав дал рекомендации украинцам в связи с появлением штамма «Омикрон» в стране.
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