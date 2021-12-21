Об этом пишет «НБН«.



По данным карты СНБО, вчера в Украине прибавилось ещё 6 029 зараженных коронавирусом. С начала пандемии вирус поразил 3 616 716 украинцев, из которых:



умерли — 93 608 (+ 346 за день) вылечились — 3 357 405 (+ 18 850 за день) число активно больных — 165 703 число госпитализированных за день — 1 061

За сутки от COVID-19 умерло 346 украинцев. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Хмельницкой (30), Донецкой (26) и Харьковской (26) областях.

Число заболевших по регионам и в столице:



г. Киев — 322 643 (+ 1 496)

Харьковская область — 241 291 (+ 155)

Днепропетровская область — 240 482 (+ 118)

Одесская область — 237 492 (+ 142)

Львовская область — 217 444 (+ 197)

Киевская область — 182 691 (+ 275)

Запорожская область — 180 163 (+ 344)

Донецкая область — 164 466 (+ 413)

Хмельницкая область — 144 661 (+ 236)

Житомирская область — 139 123 (+ 39)

Полтавская область — 137 075 (+ 602)

Сумская область — 129 627 (+ 122)

Черкасская область — 126 638 (+ 266)

Ровенская область — 126 125 (+ 183)

Ивано-Франковская область — 125 769 (+ 80)

Черновицкая область — 118 443 (+ 101)

Николаевская область — 114 094 (+ 165)

Винницкая область — 110 607 (+ 147)

Тернопольская область — 106 157 (+ 84)

Волынская область — 102 088 (+ 279)

Черниговская область — 93 465 (+ 111)

Закарпатская область — 86 229 (+ 282)

Херсонская область — 78 296 (+ 32)

Луганская область — 59 248 (+ 108)

Кировоградская область — 32 399 (+ 52)

Лидерами по суточному приросту зараженных стали Киев (+ 1 496), а также Полтавская (+ 602) и Донецкая (+ 413) области.

В мире на сегодня официально известно о 275 826 288 случаях заражения коронавирусом. Из этого количества:



умерли — 5 377 648 вылечились — 247 521 339 число активно больных — 22 927 301

Десятка стран с наибольшим числом заболевших:



США — 52 069 667 (+ 293 953)

Индия — 34 752 164 (+ 5 326)

Бразилия — 22 215 856 (+ 2 094)

Великобритания — 11 453 121 (+ 91 734)

Россия — 10 241 812 (+ 27 022)

Турция — 9 189 881 (+ 18 762)

Франция — 8 640 924 (+ 15 075)

Германия — 6 834 446 (+ 21 710)

Иран — 6 173 369 (+ 2 390)

Испания — 5 535 231 (+ 79 704)

Напомним, ранее мы писали, что Минздрав дал рекомендации украинцам в связи с появлением штамма «Омикрон» в стране.