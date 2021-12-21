Об этом пишет «НБН» со ссылкой на брифинг чиновника.



Кузин, ссылаясь на результаты исследования, заявил, что треть людей, которые переболели COVID-19 в лёгкой форме не имеют антител к коронавирусу. Исправить это можно лишь вакцинацией, которая, по словам главного санитарного врача, на 100% обеспечивает формирование антител.



Кроме этого, добавил Игорь Кузин, люди, которые и сами переболели коронавирусом, и после сделали COVID-вакцинация, имею в 2,5 раз меньше шансов заболеть снова, чем те, кто просто переболел и не привился.



Чиновник отметил, что в Украине есть достаточно вакцин, дабы привить всех граждан. Он уточнил, что в 2022 году будет закуплено 42 млн доз вакцины:



«Будет 25 миллионов доз Pfizer, 6,5 миллионов доз CoronaVac и 10 миллионов до вакцины мы получим в рамках программы COVAX. У нас есть достаточно вакцин, дабы 70% взрослых украинцев могли сделать ревакцинацию двумя дозами».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.