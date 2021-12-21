Об этом пишет «НБН» ссылаясь на АВС.



О первом летальном исходе от «Омикрона» заявили в органах здравоохранения штата Техас.



Здесь сообщили, что жертвой COVID-19 стал 50-ти летний мужчина, у которого был подтверждён именно штамм «Омикрон». Уточняется, что мужчина не был привит от коронавируса и имел серьезные сопутствующие заболевания.



Стоит отметить, что штамм «Омикрон» уже признали доминирующим в США. Главный санитарный врач Америки заявил, что последствия «Омикрона» будет по-разному отражаться на людях, которые прошли полный курс вакцинации и получили бустерную дозу и на людях, которые этого не сделали.



Добавим, что на сегодня именно США являются лидером по числу заболеваний коронавирусом. За всё время пандемии здесь заболело более 52 миллионов человек.



Отметим также, что первый смертельный случай от «Омикрона» в мире был зафиксирован в Великобритании. Здесь также «Омикрон» стал доминирующим штаммом и в последние дни прирост зараженных в Британии подскочил к нескольким десяткам тысяч за сутки.

Напомним, ранее мы писали о самочуствии украинца, который заболел штаммом коронавируса «Омикрон».