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Существует много медикаментозных методов поддержания давления на нормальном уровне, однако существует много продуктов питания, при употреблении которых давление может стабилизироваться естественным путем.

По заключению специалистов в области медицины, во главе рейтинга таких продуктов находятся все виды капусты и различные другие листовые салаты и шпинат.

Медики советуют всем, у кого диагностировали гипертоническую болезнь, и тем, кто находится в группе риска, употреблять эти продукты ежедневно, хотя бы в минимальном количестве.

По их словам, именно эти овощи, особенно с высоким содержанием нитратов, способствуют нормализации давления и улучшению состояния гипертоника, если их употреблять постоянно.

Также к таким полезным овощам отнесли листья свеклы и фенхель. Лучше всего употреблять овощи в виде салатов, заправленных оливковым маслом.

Кроме того, эти овощи можно добавлять в супы, подливы и даже применять в качестве вторых блюд. Употребление в пищу этих продуктов не только поможет нормализовать давление, но также будет способствовать снижению веса.

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