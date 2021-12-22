Об этом передает «НБН» ссылаясь на The Guardian.



С предложением начать вакцинацию населения четвертой дозой выступил глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах. Немецкий чиновник считает, что четыре вакцинации, возможно, смогут защитить от заражения штаммом «Омикрон»:



«Новый штамм коронавируса «Омикрон» станет доминирующим в Германии уже через три недели. Потому мы дополнительно заказали ещё 80 миллионов доз вакцины против COVID-19″, — отметил министр во время пресс-конференции.



Лаутербах отметил, что после ревакцинации уровень защиты от тяжелого течения коронавиурса значительно увеличивается.

Напомним, ранее мы писали, что в Израиле ввели четвертую вакцинацию от коронавируса.