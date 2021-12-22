Об этом пишет «НБН«.



По данным из карты СНБО, за день в Украине официально подтвердили ещё 6 363 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии вирус поразил 3 623 079 украинцев, из которых:



умерли — 93 909 (+ 301 за день) вылечились — 3 376 899 (+ 19 494 за день) число активно больных — 152 271 число госпитализированных за день — 2 241

Несмотря на относительно небольшой прирост инфицированных, число суточных летальных исходов остается на довольно высоком уровне. Вчера COVID-19 унес жизнь 301 украинца. Больше всего смертей зафиксировали в Киеве, а также в Киевской и Полтавской областях — в каждом регионе скончалось по 22 человека.

Число заболевших по регионам и в столице:

г. Киев — 324 046 (+ 1 403)

Харьковская область — 241 504 (+ 213)

Днепропетровская область — 240 652 (+ 170)

Одесская область — 237 646 (+ 154)

Львовская область — 217 610 (+ 166)

Киевская область — 183 045 (+ 354)

Запорожская область — 180 555 (+ 392)

Донецкая область — 164 828 (+ 362)

Хмельницкая область — 144 844 (+ 183)

Житомирская область — 139 243 (+ 120)

Полтавская область — 137 424 (+ 349)

Сумская область — 129 784 (+ 157)

Черкасская область — 126 947 (+ 309)

Ровенская область — 126 369 (+ 244)

Ивано-Франковская область — 125 927 (+ 158)

Черновицкая область — 118 530 (+ 87)

Николаевская область — 114 313 (+ 219)

Винницкая область — 110 858 (+ 251)

Тернопольская область — 106 287 (+ 130)

Волынская область — 102 464 (+ 376)

Черниговская область — 93 465 (+ 111)

Закарпатская область — 86 411 (+ 182)

Херсонская область — 78 417 (+ 121)

Луганская область — 59 325 (+ 77)

Кировоградская область — 32 494 (+ 95)

За сутки больше всего новых зараженных выявили в Киеве (+ 1 403), а также в Запорожской (+ 392), Волынской (+ 376), Донецкой (+ 362) и Киевской (+ 354) областях.

В мире на сегодня официально выявлено 276 614 548 случаев заболевания коронавирусом. Из этого количества:



умерли — 5 385 797 вылечились — 248 142 852 число активно больных — 23 085 899

Десятка стран с наибольшим числом заболевших:



США — 52 253 848 (+ 184 181)

Индия — 34 758 481 (+ 6 317)

Бразилия — 22 219 477 (+ 3 621)

Великобритания — 11 542 143 (+ 89 022)

Россия — 10 267 719 (+ 25 907)

Турция — 9 209 740 (+ 19 859)

Франция — 8 713 756 (+ 72 832)

Германия — 6 869 495 (+ 35 049)

Иран — 6 175 782 (+ 2 413)

Испания — 5 585 054 (+ 49 823)

Напомним, ранее мы писали, что с 23 декабря ещё шесть украинских областей выйдут из «красной» зоны карантина.