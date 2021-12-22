Об этом пишет «НБН» ссылаясь на результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of the American.



Как удалось выяснить американским ученым, люди, которые привиты двумя дозами вакцины и после переболели коронавирусом имеют гораздо сильнее иммунитет к болезни, нежели ти, кто просто полностью привит от COVID-19.



Эксперты из Орегонского университета здравоохранения и науки провели исследования, сравнив образцы 26 людей, которые вакцинированы и заболели COVID-19 с образцами людей, которые просто привиты от вируса.



Как выяснилось, пациенты, которые заболели после вакцинации, имели большой всплеск антител к коронавирусу:



«Всплеск был очень весомым. Иногда до 1000%, а иногда и до 2000%. Это и правда очень сильный иммунитет. Буквально — «супериммунитет»», — отметил профессор молекулярной микробиологии и иммунологии Фикаду Тафессе



В свою очередь доктор Моника Гнади из Калифорнийского университета отметила, что данное исследование показало, что заболевание после вакцинации создает более крепкий иммунитет, нежели только вакцинация или только иммунитет после выздоровления.



Ученые считают, что результаты их исследования могут свидетельствовать о том, что вскоре серьезность эпидемии пойдет на спад:



«Это не значит, что мы в конце пандемии, но это чётко указывает, где мы можем приземлиться. Когда вы вакцинируетесь, а после — заболеете, скорее всего, вы будете иметь полноценную защиту от будущих штаммов коронавируса».

Напомним, ранее мы писали, что треть людей, которые переболели коронавирусом в легкой форме, не имеют антител к болезни.