Известно, что некоторые вакцины от COVID-19, такие как Pfizer и Moderna, содержат мРНК, однако это никак не способно видоизменять ДНК человека.

Такое заявление сделали в Министерстве здравоохранения Украины, сообщает «НБН» со ссылкой на официальную страницу ведомства в Facebook.

В Минздраве объяснили, что мРНК не попадает в ядро клетки, где размещается ДНК, поэтому препараты от коронавируса, используемые для прививок, не могут взаимодействовать с жизненно важной молекулой для человека.

В сообщении ведомства призвали не верить мифам и пройти курс вакцинации от COVID-19, чтобы спасти свою жизнь, а также избежать тяжелого течения болезни с госпитализацией.

Ранее в Минздраве сообщили о том, что Украина занимается разработкой собственной вакцины от коронавирусной инфекции. Главный санитарный врач рассказал, что создают отечественную вакцину две команды ученых и назвал сроки.