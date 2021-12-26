Пульмонолог Лидия Тараленко объяснила, что организм после коронавируса может восстанавливаться до года и сейчас нет лекарства, которое ускорило бы регенерацию легких, пораженных инфекцией.

По словам врача, легкие восстанавливаются сами по себе, поскольку не изобрели лекарство для регенерации структуры легочной ткани, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Специалист объяснила, если у пациента наблюдается выраженная дыхательная недостаточность, в остром периоде врач ему назначает противовоспалительные гормоны.

После COVID-19 для улучшения работы дыхательной мускулатуры необходимо выполнять дыхательные упражнения и дыхательную гимнастику, однако такой способ не восстановит функции органа.

По словам Тараленко, коронавирусная инфекция поражает не только легкие, но и другие органы и системы, поэтому после тяжелой формы заболевания у каждого человека будет индивидуальный процесс восстановления.

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