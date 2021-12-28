Как информирует «НБН» со ссылкой на слова Комаровского, которые он озвучил в эфире программы «Утро с Украиной», которая транслируется на телеканале «Украина», в любом случае алкоголь нужно пить умеренными дозами. К тому же, по словам Комаровского, чувство «согревания» от употребления спиртного является коротковременным. А через время, как этот эффект исчезнет, человеку становится еще более холодно.

Все это происходит потому, что бокал спиртного напитка способствует расширению сосудов кожи. Вследствие этого улучшается кровообращение. Естественно, все это сопровождается тем, что человек ощущает тепло. Но в это же время, как пояснил Комаровский, это приводит к огромной потере тепла.

Кандидат медицинских наук подчеркнул, что если у человека появится желание выпить алкоголь, то сделать лучше это в доме, где тепло, после возвращения из холода.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ученые рассказали о том, какой алкогольный напиток вызывает больше всего агрессии.