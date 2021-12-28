Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Reuters.



Данные из Южно-Африканской Республики и Великобритании уже показали, что «Омикрон» хоть и более заразный штамм, но заболевшие переносят его легче, чем «Дельту».



Теперь же удалось выяснить, что у людей, которые уже вылечились от «Омикрона» формируется сильный иммунитет к штамму «Дельта». Такие результаты показало исследование, проведенное учеными из ЮАР.



Оказалось, что после заболевания «Омикроном» у пациентов иммунная защита против этого же штамма вырастала в 14 раз, а против «Дельты» — в 4,4 раза. То есть, шансы заболеть штаммом «Дельта» после выздоровления от «Омикрона» существенно снижаются:



«Если «Омикрон» окажется менее патогенным в отличие от «Дельты», то он вытеснит его. По итогу, число людей, которые будут заболевать в тяжелой форме уменьшится, а сам COVID-19 станет менее опасным для людей».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в мире.