Об этом пишет «НБН» ссылаясь на The Telegraph.



Новые данные исследований учёных также очень обнадёживающие, ведь выяснилось, что смертность от коронавируса штамма «Омикрон» на 75% ниже, чем при всех предыдущих штаммах.



К такому выводу пришли ученые из Нацинститута инфекционных заболеваний в ЮАР совестно с Университетом Претории. Специалисты исследовали пациентов, которые были госпитализированы с «Омикроном» в больницы города Цвани (ЮАР), так как он был очагом вспышки нового штамма.



Результат показал, что в новой волне COVID-19 умерло 4,5% пациентов с «Омикроном». Во время других вспышек показатель летальных исходов был равен 21,3%.



Более того, лечение штамма «Омикрон» проводится гораздо быстрее. В частности, пациентов с данной мутацией выписывали из медучреждений уже через 4 дня в среднем. Во время других вспышек пандемии коронавируса на лечение уходило, в среднем, 9 дней.



Удалось также выяснить, что менее 50% зараженных «Омикроном» нуждаются в кислородной терапии, в то время, как при других штаммах в 99% нужна была такая терапия.



Кроме этого, пациенты с «Омикроном» лишь в 1% случаев нуждаются в интенсивной терапии, в отличие от других мутаций, где в ней нуждались 4,3% пациентов.



Если подобная ситуация будет просматриваться и в других государствах, где свирепствует «Омикрон», то число летальных исходов от коронавируса существенно снизится, что приблизит мир к завершению пандемии.

Напомним, ранее мы писали о первом симптоме штамма «Омикрон».