Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.



Так, по словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, ситуация, которая возникла в мире сегодня, подобна цунами. Всё из-за того, что в мире циркулируют два штамма коронавируса — «Омикрон» и «Дельта».



Во многих странах именно «Омикрон» уже стал доминирующим. Он, как известно, более заразный, из-за чего и увеличился прирост инфицированных по всему миру.



Но, отметил глава ВОЗ, в мире продолжает циркулировать и штамм «Дельта», который вызывает более тяжелое заболевание и всё ещё становит угрозу. А если эти два штамма ещё и смешаются — это будет настоящей угрозой для людей и системы здравоохранения:



«Это всё дает большую нагрузку на врачей и других медицинских сотрудников. Система здравоохранения оказалась на грани краха».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в мире.