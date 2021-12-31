Об этом пишет «НБН» ссылаясь на выступление Игоря Кузина в эфире телеканала «Украина 24».



По мнению главного санитарного врача Украины, ближе к окончанию 2022 года мы окажемся на пути завершения пандемии коронавируса. Правда, такой сценарий будет реальным при условии, что большая часть украинцев будут привиты от COVID-19:



«Сейчас трудно давать какие-то прогнозы, но опираясь на мировые тренды могу сказать, что на 2022 год возложена очень амбициозная цель касательно вакцинации. Должно быть привито 70% населения в каждой стране, тогда мы сможем укротить пандемию».



Как отметил замминистра здравоохранения, он придерживается мнения Всемирной организации здравоохранения о том, что под конец 2022 года ожидается укрощение пандемии COVID-19:



«Мы продолжим работу в рамках адаптивного карантина. Этот, 2021 год, доказал, что в областях, которые переходили в «красную» зону, через две недели ограничений ситуация стабилизировалась».

Напомним, ранее Игорь Кузин сообщил, когда в Украине введут бустерную вакцинацию.