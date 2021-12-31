Об этом пишет «НБН«.
По данным из ковид-карты СНБО, вчера в Украине зафиксировали ещё 7 029 инфицированных коронавирусом. С начала пандемии вирус поразил 3 667 649 украинцев, из которых:
- умерли — 95 899 (+ 209 за день)
- вылечились — 3 468 858 (+ 8 609 за день)
- число активно больных — 102 892
- число госпитализированных за день — 1 578
Число заболевших по регионам и в столице:
- г. Киев — 331 936 (+ 1 179)
- Харьковская область — 243 167 (+ 236)
- Днепропетровская область — 242 142 (+ 187)
- Одесская область — 240 190 (+ 595)
- Львовская область — 220 008 (+ 487)
- Киевская область — 185 369 (+ 266)
- Запорожская область — 182 207 (+ 225)
- Донецкая область — 167 885 (+ 362)
- Хмельницкая область — 146 665 (+ 261)
- Житомирская область — 140 441 (+ 205)
- Полтавская область — 140 128 (+ 486)
- Сумская область — 131 005 (+ 218)
- Черкасская область — 128 993 (+ 299)
- Ровенская область — 127 499 (+ 206)
- Ивано-Франковская область — 127 416 (+ 303)
- Черновицкая область — 119 385 (+ 155)
- Николаевская область — 115 371 (+ 167)
- Винницкая область — 112 346 (+ 266)
- Тернопольская область — 107 483 (+ 200)
- Волынская область — 103 778 (+ 104)
- Черниговская область — 94 726 (+ 283)
- Закарпатская область — 87 891 (+ 176)
- Херсонская область — 78 790 (+ 55)
- Луганская область — 59 774 (+ 55)
- Кировоградская область — 33 054 (+ 53)
Лидерами по суточному приросту зараженных стали Киев (+ 1 179), а также Одесская (+ 595), Львовская (+ 487) и Полтавская (+ 486) области.
В мире на сегодня официально зафиксировано 286 901 222 случая заболевания коронавирусом. Из этого количества:
- умерли — 5 446 570
- вылечились — 253 249 493
- число активно больных — 28 205 159
Десятка стран с самым высоким числом заболевших:
- США — 55 252 823 (+ 595 957)
- Индия — 34 838 804 (+ 16 764)
- Бразилия — 22 277 239 (+ 13 405)
- Великобритания — 12 748 050 (+ 188 124)
- Россия — 10 479 344 (+ 21 073)
- Франция — 9 740 600 (+ 209 243)
- Турция — 9 441 764 (+ 39 681)
- Германия — 7 142 980 (+ 41 818)
- Испания — 6 294 745 (+ 161 688)
- Иран — 6 192 698 (+ 1 936)
Напомним, ранее в ВОЗ заявили о возможном крахе системы здравоохранения из-за высокого количества заболевших COVID-19.
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