Об этом пишет «НБН«.



По данным из ковид-карты СНБО, вчера в Украине зафиксировали ещё 7 029 инфицированных коронавирусом. С начала пандемии вирус поразил 3 667 649 украинцев, из которых:



умерли — 95 899 (+ 209 за день) вылечились — 3 468 858 (+ 8 609 за день) число активно больных — 102 892 число госпитализированных за день — 1 578

Число заболевших по регионам и в столице:



г. Киев — 331 936 (+ 1 179)

Харьковская область — 243 167 (+ 236)

Днепропетровская область — 242 142 (+ 187)

Одесская область — 240 190 (+ 595)

Львовская область — 220 008 (+ 487)

Киевская область — 185 369 (+ 266)

Запорожская область — 182 207 (+ 225)

Донецкая область — 167 885 (+ 362)

Хмельницкая область — 146 665 (+ 261)

Житомирская область — 140 441 (+ 205)

Полтавская область — 140 128 (+ 486)

Сумская область — 131 005 (+ 218)

Черкасская область — 128 993 (+ 299)

Ровенская область — 127 499 (+ 206)

Ивано-Франковская область — 127 416 (+ 303)

Черновицкая область — 119 385 (+ 155)

Николаевская область — 115 371 (+ 167)

Винницкая область — 112 346 (+ 266)

Тернопольская область — 107 483 (+ 200)

Волынская область — 103 778 (+ 104)

Черниговская область — 94 726 (+ 283)

Закарпатская область — 87 891 (+ 176)

Херсонская область — 78 790 (+ 55)

Луганская область — 59 774 (+ 55)

Кировоградская область — 33 054 (+ 53)

Лидерами по суточному приросту зараженных стали Киев (+ 1 179), а также Одесская (+ 595), Львовская (+ 487) и Полтавская (+ 486) области.

В мире на сегодня официально зафиксировано 286 901 222 случая заболевания коронавирусом. Из этого количества:



умерли — 5 446 570 вылечились — 253 249 493 число активно больных — 28 205 159

Десятка стран с самым высоким числом заболевших:



США — 55 252 823 (+ 595 957)

Индия — 34 838 804 (+ 16 764)

Бразилия — 22 277 239 (+ 13 405)

Великобритания — 12 748 050 (+ 188 124)

Россия — 10 479 344 (+ 21 073)

Франция — 9 740 600 (+ 209 243)

Турция — 9 441 764 (+ 39 681)

Германия — 7 142 980 (+ 41 818)

Испания — 6 294 745 (+ 161 688)

Иран — 6 192 698 (+ 1 936)

Напомним, ранее в ВОЗ заявили о возможном крахе системы здравоохранения из-за высокого количества заболевших COVID-19.