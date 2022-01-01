Известный украинский педиатр Евгений Комаровский сообщил, что уже завтра множество украинцев обратятся за медицинской помощью. По словам врача, тем, кто продолжит поедать «Оливье» и другие салаты с майонезом, грозит инфекционная больница.

Такое заявление доктор сделал в эфире «Украина 24», информирует «НБН».

Комаровский отметил, что многим жалко выбрасывать с новогоднего стола блюда, которые не были съедены в праздничную ночь, поэтому они доедают их на следующий день или еще два-три дня.

По словам врача, многие хозяйки во время праздника забывают, что еду нужно поставить в холодильник. По этой причине блюда остаются на столе на протяжении ночи, а иногда до утра.

В результате майонез, которым заправляют множество салатов, становится прекрасной средой для размножения разных микроорганизмов. Уже через 6-8 часов, после того, как блюда оказались на столе, в них появляется стафилококк и сальмонелла.

Комаровский добавил, что после праздника живота с блюдами, которые хранились в ненадлежащих условиях, украинцы массово поедут в инфекционную больницу.

Ранее семейный врач рассказала, что нужно кушать после сытного застолья, чтобы восстановить организм и прийти в себя после праздников.