Чтобы устранять свои личные факторы риска для здоровья, врач посоветовал гражданам Украины минимум раз в год проходить плановое обследование в медицинских учреждениях.

По словам Комаровского, в украинском обществе практически не существует понятия профилактической медицины, информирует «НБН» со ссылкой на «Украина 24».

Доктор объяснил, что каждый семейный врач знает, что делать со своими пациентами, однако им сейчас некогда заниматься вопросами профилактики, добавив, что в Украине практически «убили» профилактическую медицину.

В то же время у любого украинца существует множество устранимых очевидных факторов риска.

Для этого, по мнению Комаровского, каждый должен минимум раз в год сдать анализы крови и мочи, сделать УЗИ по всем направлениям. Он напомнил, что частные клиники предлагают украинцам медицинские пакеты для разных пациентов.

Врач призвал украинцев, которым исполнилось 40 лет, более тщательно следить за своим здоровьем. Медик отметил, что, начиная с этого возраста, необходимо делать электрокардиограмму и ежедневно измерять себе артериальное давление.

Ранее Комаровский объяснил, почему толпы украинцев в первые дни января бегут в больницу с жалобами на расстройство желудка.