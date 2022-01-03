Как информирует «НБН», известный украинский врач Евгений Комаровский в эфире телепередачи «Утро с Украиной», которая транслируется на телеканале «Украина», пояснил, насколько такие «бабушкины» способы лечения являются эффективными.

Комаровский сразу же начал с того, что вирус находится не на поверхности слизистых, а внутри человеческой клетки.

Цитата из заявления Евгения Комаровского:

«Только когда мы убиваем инфицированную клетку, мы убиваем сам вирус. Но некоторые люди предпочитают подышать паром, ноги попарить, намазаться козьим жиром, или же йодом во рту побрызгать… Но такие методики точно не работают».

При этом кандидат медицинских наук призвал не слушать тех, кто рассказывает, что инфекцию коронавируса COVID-19 можно победить, применяя «бабушкины» методы лечения. К цивилизованной медицине, по словам Комаровского, эти методы вообще никакого отношения не имеют.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Евгений Комаровский сделал прогноз по штамму Omicron.