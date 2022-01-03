Об этом со ссылкой на власти Южной Кореи пишет агентство Yonhap, передает «НБН«.



Оба умершие были жителями города Кванджу, им было более 90 лет. Примечательно, что тесты на определение штамма, показали заболевание именно «Омикроном» уже после смерти людей.



Всего же, в течение вчерашнего дня в Южной Корее коронавирус выявил у 2 993 человек. Также было зафиксировано 36 смертей среди инфицированных COVID-19.



Добавим, что штамм «Омикрон» был впервые выявлен на территории Южно-Африканской Республики в конце ноября 2021 года. Известно, что штамм очень заразный и уже обнаружен в 106 странах мира. При этом, большая часть зараженных переносят «Омикрон» в легкой форме.

Напомним, ранее мы писали, как часто умирают пациенты с коронавирусом штамма «Омикрон».