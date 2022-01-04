Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу Минздрава.



Так, в ведомстве приняли решение о том, что бустреной дозой вакцины против коронавируса уже могут прививаться украинцы, возрастом от 60-ти лет. Единственное условие — бустерная доза доступна тем, кто завершил полный курс вакцинации более 6 месяцев назад.



Вакцинация будет проходить по таким схемам, отмечают в Минздраве:



первые две дозы Moderna или Pfizer — бустерная доза Moderna или Pfizer

первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) — бустерная доза Moderna или Pfizer

первые две дозы CoronaVac — бустерная доза Pfizer

первые две дозы по смешанной схеме — бустерная доза Moderna или Pfizer

Если в центре вакцинации не будет мРНК-препаратов, то бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно с разрешенными в Украине схемами.



Чтобы получить укол бустерной лозой необходимо записаться в удобный вам пункт или центр вакцинации.

В этом контексте мы сообщали, что в Израиле рассказали о побочных эффектах после четвертой вакцинации.