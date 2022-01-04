Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Marseille News.



По информации издания, очередной штамм коронавируса был выявлен у 12 людей. Правда, как они себя чувствуют, как протекает болезнь и какого возраста зараженные не сообщается.



Обнаружить его удалось экспертам из марсельского института Méditerranée Infection. Новый штамм выявили у заболевших, проживающих в городе Форкалькъе. Сообщается также, что так называемый нулевой пациент с новым штаммом, вернулся во Францию из Камеруна.



По данным предварительного исследования, в новом штамме В.1.640.2 выявлено 46 мутаций. Исследование было обнародовано ещё 29 декабря 2021 года, но его, пока что, не оценили сотрудники научного сообщества.

Напомним, ранее мы писали, что в Южной Корее зафиксировали первые смертельные случаи среди заболевших штаммом «Омикрон».