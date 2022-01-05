Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Укринформ«.



У себя в Twitter Павел Шрот сообщил, что президент Польши не имел никаких симптомов COVID-19. Тест на коронавирус он сдал из-за того, что в стране резко подскочил прирост инфицированных. Но, по итогу, несмотря на отсутствие симптомов, тест польского лидера оказался положительным:



«Тест показал наличие коронавируса. Господин Дуда чувствует себя хорошо. У него не наблюдается тяжелое течение болезни. Президент Польши пребывает под наблюдением медиков. Президент находится на самоизоляции».



Министр канцелярии президента Польши напомнил, что в апреле и июне 2021 года Анджей Дуда вакцинировался против коронавируса, а 17 декабря 2021 года был привит и бустерной дозой.



Отмечается, что польский президент уже болел коронавирусом в сентябре 2020 года. Тогда болезнь также прошла бессимптомно.



Добавим также, что за вчерашний день в Польше выявили более 17 тысяч новых заболевших коронавирусом. 632 человек скончались от COVID-19.

К слову, до этого мы сообщали о ситуации с коронавиусом в мире.