В период пандемии стало известно о счастливчиках, которые при регулярном контакте с больными COVID-19, ни разу не заразились коронавирусной инфекцией благодаря природной устойчивости к вирусу.

В разных уголках земного шара ученые сталкиваются с медработниками и другими людьми, которые постоянно сталкиваются с инфицированными коронавирусом и при этом остаются невосприимчивыми к COVID-19, сообщает «НБН» со ссылкой на Dailymail.

Специалисты отмечают, что организм таких людей не способен воспринимать коронавирусную инфекцию даже когда она мутирует. Ученые надеются изучить эти случаи, чтобы создать вакцину, которая навсегда остановит распространение болезни на планете.

Американские и бразильские научные деятели исследуют потенциальные генетические вариации, которые могут сделать некоторых людей невосприимчивыми к COVID-19.

В то же время ученые Университетского колледжа Лондона работают с образцами крови медработников, которые не заболели коронавирусом при контакте с инфицированными. Британские специалисты обнаружили, что у медиков нет антител против COVID-19, однако в организме присутствуют Т-клетки.

Т-клетки очень похожи на клетки, которые появились у выздоровевших от коронавирусной инфекции. При этом Т-клетки атакуют и уничтожают «захватчиков», в то время, как антитела просто препятствуют проникновению вирусных клеток в организм.

Также Т-клетки способны дольше оставаться в организме и уничтожать COVID-19 до того, как он заразит здоровые клетки. В отличие от Т-клеток, антитела ковида слабнут уже после нескольких месяцев от начала инфицирования.

Специалисты предполагают, что эти медработники могли столкнуться с менее разрушительными видами COVID-19, поскольку и ранее работали с больными людьми. Также ученые не исключают, что медики могли перенести коронавирус бессимптомно.

Сейчас эксперты на ряду с изучением Т-клеток исследуют штамм «Омикрон». В Британии предупреждают о симптоме, который связан с новым видом COVID-19. По словам специалистов, признак болезни у многих зараженных появляется на коже.