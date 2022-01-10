Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Medicinenet.



Как уточнил генеральный директор Moderna Стефан Бансель, уже в ближайшие месяцы иммунная защита людей, которые привиты бустерной COVID-вакциной, пойдет на спад. И тогда населению понадобится уже и четвёртый укол от COVID-19.



Уточняется, что уже ближе к осени 2022 года людям может понадобиться очередная прививка:



«Мне так кажется, что очередные прививки нужны будут осенью 2022 года и позже. А тем, кто входит в группу риска — люди страшне 60-ти лет и люди с сопутствующими заболеваниями — могут нуждаться в бустерных дозах ещё много лет», — поделился прогнозом Бансель.



Глава компании Moderna подытожил, что высока вероятность того, что коронавирус никогда не исчезнет и людям придется жить с ним всё время.



Стоит отметить, что в Израиле уже вакцинируют людей четвертой дозой вакцины против коронавируса. О четвертой вакцинации не так давно заговорили в Германии. А власти Турции разрешили и пятую прививку, своим отечественным препаратом.

Отметим, что сегодня мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.