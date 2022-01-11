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А теперь в США, в медицинском центре университета Мериленда провели первую в мире уникальную операцию по пересадке человеку сердца свиньи. Это был единственный шанс для 57-летнего пациента Дэвида Беннета выжить, и он дал свое согласие на проведение эксперимента.

«Для меня был выбор между смертью и этой пересадкой. Я понимаю, что дальнейшая моя судьба совершенно неизвестна, но для меня это последний шанс», — заявил Беннет перед операцией.

Также было получено специальное разрешение властей на проведение экспериментальной операции.

По словам хирургов, операция была сделана три дня назад, и сейчас состояние пациента остается стабильно хорошим. Как будут развиваться события в дальнейшем, пока трудно сказать.

Как стало известно, сердце свиньи, взятое для пересадки, было подвержено генетической модификации путем удаления гена, который мог бы вызвать отторжение трансплантата.

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