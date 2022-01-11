Об этом пишет «НБН» со ссылкой на ScinceAlert.



По информации британских вирусологов, которые изучили последовательность РНК нового штамма вируса, в природе «Дельтакрон» не может встретиться.



Эксперты не отрицают, что штаммы коронавирусов имеют свойство генетической комбинации, но это случается весьма редко. И объединение «Дельты» и «Омикрона», в том числе — маловероятно:



«Кипрский «Дельтакрон» смотрится искусственно. Его последовательности не группируются на филогенетическом древе», — заявил вирусолог имперского колледжа Лондона Том Пикок.



Стоит отметить, что и в ВОЗ довольно спокойно отнеслись к сообщениям о «Дельтакроне». В организации заявили, что причин говорить о комбинации двух штаммов нет, так как выявленный «Дельтакрон» может быть результатом загрязненного образца.

Отметим, что впервые о комбинации штаммов коронавиурса «Дельта» и «Омикрон» заявили специалисты из Кипра.