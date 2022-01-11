Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Reuters.



По информации издания, в течение вчерашнего дня в Америке выявили ещё 1, 35 миллиона случаев коронавиурса. И это — только официальные цифры, потому что реальное число заболевших может быть гораздо существеннее.



В издании также сообщили, что за сутки в США госпитализировали 136 604 зараженных COVID-19, что также стало рекордом по числу госпитализаций в стране. Предыдущий максимум госпитализаций составлял 132 604 человек и он был установлен в январе 2021 года.



Отмечается, что прирост инфицированных в США значительно вырос за последние три недели. Это произошло из-за появления штамма «Омикрон».



И хотя по данным экспертов большинство заболевших «Омикроном» переносят его в легкой форме, в Минздраве США опасаются, что такой прирост заболевших может серьезно отразиться на больницах. В частности, в отдельных медучреждениях уже приостановлены отдельные процедуры, так как есть нехватка персонала.

Добавим, что до этого мы писали о ситуации с коронавирусом в мире.