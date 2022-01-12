Об этом пишет «НБН» ссылаясь на прогноз НАН Украины.



По словам экспертов, в Украине уже началась очередная волна COVID-пандемии. Такой вывод был сделан из-за того, что число положительных тестов на коронавирус выросло на 40%.



Как отмечают в НАН, сегодня Украина повторяет сценарий Чехии, Румынии и Болгарии. При этом, спрогнозировать то, как пройдет эта волна, очень трудно. Специалисты пока не могут сказать, как быстро будет распространяться вирус, потому что начало волны припало на праздничный период.



«Учитывая динамику появления новых заболевших и то, что значительно выросло число положительных ПЦР-тестов, можно сказать, что у нас началась новая волна пандемии коронавируса».



Как уточнили эксперты, по сравнению с декабрем число выявленных положительных тестов на коронавирус увеличилось на 40%. Кроме этого, всё больше людей начинают делать ПЦР-тесты.



По мнению ученых, учитывая всю специфику штамма «Омикрон» и тенденцию его развития в других странах, нам нужно готовиться к резкому росту эпидемиологических показателей.



На сегодня, в среднем, за день коронавирус фиксируют у 4 540 человек. По прогнозу, в ближайшем будущем этот показатель будет становить 6 202:



«Вакцинация дает высокую защиту от госпитализации при коронавирусе. И это касается также заболевших штаммом «Омикрон»», — отметили в НАН Украины.

Кстати, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.