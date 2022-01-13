Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на интервью Алексея Данилова для «Украинской правды«.

По его словам, украинская власть в довольно занимательный способ узнала о появлении вируса COVID-19. Неладное заподозрили тогда, когда в Украину обратился китайский олигарх с просьбой предоставить ему защитные медицинские маски:

«Вот это интересная история была с масками. У нас появилась информация, что один китайский, если так можно сказать, олигарх, позвонил другому богатейшему человеку из Украины и попросил его о весомой закупке защитных масок. Мы на это сразу отреагировали. Было понятно, что если уж китайцы просят о помощи — значит там что-то серьезное».

Отметим, что ранее мы информировали о ситуации с коронавирусом в мире.