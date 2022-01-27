На своей странице в Instagram доктор Комаровский рассказал о неотложной помощи при пищевых отравлениях. По словам медика, первые симптомы заболевания в большинстве случаев появляются в течение двух дней после того, как человек съел непригодный продукт или блюдо.

Первыми признаками недуга являются тошнота, понос, рвота, боли в животе, информирует «НБН».

Если присутствуют соответствующие симптомы отравления, за медицинской помощью нужно бежать, если они возникли у малышей возрастом до 3 лет. Кроме того, экстренно обращаться к врачу нужно в случае появления признаков отравления у нескольких членов семьи. Также обращаться в больницу стоит при сочетании симптомов с температурой тела и если они не проходят больше двух дней.

Комаровский рассказал, как оказать неотложную помощь в случае отравления. Если через полчаса после еды возникли симптомы пищевого отравления нужно вызвать рвоту, если ее нет.

Если недуг появился у ребенка ему не следует давать пищу, важно увеличить количество потребления жидкости. При этом поить детей нужно по определенным правилам.

Давайте напиток температуры тела, пусть ребенок пьет часто, но по несколько глотков. Детям можно давать растворы для пероральной регидратации, если их нет, наливайте минеральную воду, чай или компот, однако не кладите в них сахар. Если малыш не захочет пить предложенные вами напитки, давайте то, от чего он не откажется, например, сок или сладкий напиток, но максимально разведенный.

Также при пищевом отравлении ребенку нужно дать активированный уголь, в дозе 1 грамм препарата на килограмм веса. Если температура тела повышается, ее можно снижать жаропонижающими средствами.

Отметим, что Комаровский предупредил украинцев о том, что безлактозное молоко у некоторых людей может спровоцировать проблемы с пищеварением.