Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Instagram специалист в области медицины опубликовал пост в котором рассказал о том, что постельный режим при ОРВИ не является полезным, и его всячески нужно избегать. По словам Евгения Комаровского, отсутствие постельного режима сокращает вероятность осложнений.

По словам доктора, при ОРВИ, или любых других заболеваниях дыхательных путей весьма опасно длительное время находиться в горизонтальном положении, та как это негативно оказывает влияние на объем дыхательного движения. Другими словами, в лежачем положении легкие расправляются гораздо хуже.

Также Комаровский подчеркнул, что лучше часто менять положение тела, а также дышать полной грудью, что сведет вероятность осложнений, связанных с недостаточной вентиляцией легких, к минимуму.

А касательно необходимости постельного режима, то его нужно придерживаться только в том случае, если нет никаких возможностей его не соблюдать.

Ранее Евгений Комаровский также высказался относительно необходимости введения в нашей стране обязательной вакцинации.