Специалисты рассказали, что у части пациентов с постковидным синдромом наблюдается аномалия в структуре легких, в частности проблемы с переносом газов кровью.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на соответствующее исследование.

В документе ученые отметили, что подобные аномалии возникали у людей, которые перенесли ковид как в легкой, так и тяжелой форме. Негативные изменения в органе дыхания усложняют поступление кислорода в кровь. Соответствующую патологию можно заметить только с применением МРТ.

Ученые наблюдали за 36 участниками исследования, которые вдыхали смесь кислорода и ксенона, которая помогает отследить работу органов во время магнитно-резонансной томографии. Как выяснилось, постковидная патология задела микроструктуру легких и сосудистую сеть органа дыхания.

Отметим, что множество людей сталкивается с проблемой лечения легких после коронавируса, поскольку нет таких препаратов. Врач-пульмонолог дала советы по поводу восстановления органа дыхания после болезни.