Специалисты утверждают, что качество сна отражается на психическом и физическом здоровье и функционировании нервной системы. Недостаток отдыха в темное время суток также связан с развитием депрессии.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу здравоохранительного ведомства Украины в Facebook.

Медики рассказали, что перед сном важно отказаться от яркого света, кроме того перед тем, как лечь в постель нужно проветрить помещение. Не стоит на ночь глядя сытно ужинать.

Также за полчаса-час отложите гаджеты, в это время можно почитать книгу или принять расслабляющую ванну. Вы можете подобрать свои успокаивающие ритуалы, чтобы быстрее уснуть. При выборе одежды для сна отдавайте предпочтение свободным и комфортным вещам.

Специалисты также акцентируют внимание на том, что лучше всего отходить ко сну и вставать ежедневно в одно и то же время.

Если вы часто страдаете от бессонницы, можно воспользоваться простой методикой. Эксперты рассказали, как за две минуты быстро расслабиться и уснуть.