Как информирует «НБН», в своем телеграм-канале известный доктор написал, что вероятно, «по состоянию на сегодняшний день, если говорить условно, заболели почти все, кто впервые, а кто вторично».

В связи с этим он дал советы гражданам нашей страны, что делать, как лечиться при повторном заболевании «ковидом».

«Еще раз коротко о лечении. Мои личные советы. Для тех, кто заболел во второй раз! 1. Сбивать температуру выше 37,2. 2. Если на 3-4 день у вас анализ на ЦРБ (ц-реактивный белок-протеин) выше 5 единиц, вероятно, придется принимать таблетированные антибактериальные препараты. 3. Контролируйте ддимер, если он поднимается, посоветуйтесь с врачом о приеме антикоагулянтов. 4. Не паникуйте, естественный иммунитет после первого «ковида» защищает большинство от тяжелого течения во время второго. 5. Противовирусные препараты малоэффективны и практически не нужны при повторном заболевании!», — написал Жиравецкий.

Как известно, по состоянию на вчерашний день в Украине суточная статистика новых случаев заболевания коронавирусом достигала более 43 тысяч случаев.