Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тsn.ua.

По их заключению, группа крови не имеет никакого значения для «кровопийцы», потому как ее привлекает в первую очередь углекислый газ, который выходит из организма человека при дыхании.

Однако, при определенных условиях, комары будут игнорировать человека даже при сильном запахе СО 2 .

Оказалось, кровососы еще реагируют и на цвет одежды человека, и больше всего комаров привлекает красно-оранжевый, черный или голубой цвет, если они сначала унюхают запах CO2.

По мнению ученых, кожа человека, независимо от оттенка, дает сильный красно-оранжевый сигнал глазам комаров, и они всегда атакуют обнаженные участки тела.

В ходе экспериментов исследователи выяснили, что даже уловив сильный запах углекислого газа, комары будут игнорировать человека, одетого в одежду зеленого цвета и в зеленых перчатках на руках.

Ранее мы сообщали о том, что этот опасный напиток может привести к внезапной остановке сердца: предупреждение медиков.