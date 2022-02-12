Об этом сообщает Оnline.ua, передает “НБН”.

Несмотря на большое количество заболевших коронавирусом, в том числе и “Омикроном”, которое в последние дни не становится меньше 40 000, локдаун вводить не планируют. Большая часть заболевших, как известно, перепадает на Киев и Одесскую область.

Ляшко объясняет это тем, что хоть и число заболевших растет, количество госпитализированных и погибших остается прежним и не двигается с места, внушая спокойствие и чувство контроля над ситуацией.

“Я говорил так еще давно: локдауна не будет. Сейчас мы находимся в адаптивном карантине, который предусматривает введение ограничений в “красной зоне”, однако дополнительные условия красного уровня актуальны по большей части лишь для невакцинированных граждан. При наличии пунктов вакцинации, выбора вакцины говорить о локдауне неуместно. Мы и вовсе забудем о карантине, когда получим хотя бы 70% вакцинированных.” — публично заявляет глава Минздрава.

Он считает, что страна уже проходит пик количества заболевших и совсем скоро ситуация стабилизируется.Диетолог советует добавить в рацион полезные напитки для улучшения состояния после болезни. Также появилась информация о происхождении коронавируса.