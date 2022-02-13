Об этом сообщает Eat This, передает “НБН”.

Избавиться от жира на животе, так называемого “висцерального” не так просто. Диетологи его считают коварным, ведь он может влиять на положение внутренних органов, а еще появляться уж слишком внезапно.

По мнению специалиста Кортни Д’анджело, одним из лучших напитков для сжигания жира является не газированная вода или сок, а протеиновый коктейль с высоким содержанием белка.

Это связано с тем, что белок в составе коктейлей влияет на метаболизм таким образом, что организм мгновенно начинает чувствовать сытость, тем самым повышается скорость метаболизма и увеличивается мышечная масса.

«Наши мышцы метаболически активны, а это означает, что чем больше у нас мышц, тем быстрее ваш метаболизм, что приводит к сжиганию большего количества жира по всему телу и брюшной области», — говорит Д’Анджело.

Он отмечает, что очень важным нюансом при выборе протеинового порошка для коктейлей является его состав, а именно отсутствие сахара и красителей в нем.

Специалисты также поделились напитком, который поможет привести давление в норму. А чтобы сохранить витамины в организме во время похудения, ученые поделились одним секретом.