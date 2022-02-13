Об этом сообщает Nutrients, передает “НБН”.

Исследование проходило в течение шести месяцев. Ученые разделили людей на две равные группы. Одна питалась обычной едой, вторая включила в свой рацион этот секретный фрукт. Спустя полгода врачи из Университета Тафта сравнили показатели двух групп и были приятно удивлены.

Как оказалось, у людей, которые употребляли хотя бы по одному авокадо в день, значительно улучшилась память и когнитивные функции мозга. А все из-за большого количества лютеина в авокадо.

Помимо этого, волшебный фрукт содержит в себе 15% магния от суточной нормы. Как известно, этот элемент полезен не только для мозга, а и для кровеносных сосудов, которые благодаря этому очищаются и лучше поставляют кровь в жизненно необходимые органы. Также это улучшает кровоснабжение кожи, капилляры активнее транспортируют жидкость и она становится заметно моложе.

Стоит подметить, что наш мозг состоит на 60% из жира, а половина этого количества — жиры типа омега-3. И авокадо тоже славится наличием этого соединения в составе, которое и создает приятную маслянистую текстуру фрукта.

Известно, что проблемы со здоровьем часто появляются на фоне неподвижного образа жизни. Улучшить его может не только спорт, а и правильное питание. Но вместе с этим нужно быть осторожными: ученые теперь считают, что фруктоза может быть очень опасной, хоть и считалась раньше безопасным заменителем сахара.