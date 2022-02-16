Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Министерства здравоохранения Украины.

Во времена пандемии коронавируса и новостей о возможном полномасштабном вторжении РФ многие украинцы сталкиваются с тревогой и паническими атаками.

При этом специалисты Министерства здравоохранения Украины отмечают, что состояние тревожности – это вполне нормально. Ведь именно так наш организм отвечает на стрессовые ситуации. Однако чрезмерное тревожное состояние негативно сказывается на здоровье и продуктивности.

Поэтому необходимо уметь избавляться от тревожности. Медики подготовили простые советы, которые помогут улучшить психологическое состояние.

Итак, специалисты рекомендуют делать дыхательные и физические упражнения. Необходимо каждый день гулять на свежем воздухе.

Кроме того, медики советуют не забывать о своих хобби. Любимые занятия отлично помогают преодолеть панические атаки и тревожность.

Также специалисты рекомендуют осознанно «потреблять» новости. Например, можно выделить определенное время для просмотра или чтения новостей. А остальное время заниматься работой, отдыхать или проводить время с близкими людьми.

Фото — Фейсбук-страница Минздрава Украины

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