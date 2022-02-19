Об этом сообщает “Уніан”, передает “НБН”.

Геомагнитные бури — это возмещение магнитного поля Земли. Солнце постоянно излучает заряженные частицы. Они образуют так называемый солнечный ветер, который, приближаясь к нашей планете, взаимодействует с ее магнитным полем. Эти колебания могут сильно влиять на состояние здоровья человека.

Солнечная активность будет слегка повышенной 20 февраля и продлится до 24. Апогеем станет 23 число, когда на магнитное поле Земли Солнце повлияет сильнее всего.

На человека геомагнитные бури влияют негативно: замечено, что сердечно-сосудистые и даже психические заболевания подчиняются солнечному расписанию. Повышается кровяное давление, а статистика показала, что при сильных магнитных бурях больные инфарктом миокарда погибают почти в 20 раз чаще, чем в другие дни.

Чаще всего магнитные бури приносят человеку мигрень, бессонницу, изменение кровяного давления. Головная боль постепенно переходит в раздражительность и тревожность. Общее состояние заметно ухудшается, это может быть связано с кислородным голоданием тканей, которое зависит от давления.

Чтобы не стать жертвой геомагнитной бери, рекомендуется наладить свой режим сна, отказаться от неправильной пищи и поддерживать водный баланс в организме. Специалисты также советуют отказаться от алкоголя, кофе и энергетиков в этот период.

Ранее сообщалось о магнитных бурях в первых числах февраля.