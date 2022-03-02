Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Сегодня».

Спартак Суббота советует родителям в первую очередь дать ребенку понять, что вы серьезно относитесь к его переживаниям. Насколько это возможно – создавайте атмосферу безопасности. Для этого нужно чаще обнимать ребенка, разговаривать с ним.

Также психиатр советует пересмотреть фотографии, сделанные в довоенное время. Это поможет ребенку вспомнить радостные и приятные моменты, а также поможет отвлечься от происходящего в данный момент.

Кроме того, Спартак Суббота рекомендует говорить с ребенком о планах на будущее. Поговорите с ребенком о том, что вы будете делать, когда война закончится и наступит мир. Постарайтесь поиграть с ребенком в какую-то игру.

Важно говорить детям, что те эмоции, которые они чувствуют во время войны: страх, беспомощность, гнев – это нормально.

Повышайте самооценку своего ребенка. Не забывайте хвалить детей за хорошие поступки.

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