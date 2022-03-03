Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Центра общественного здоровья.

В Центре общественного здоровья отметили, что алкогольные напитки влияют на способность человека мыслить, принимать решения и адекватно реагировать на опасность и угрозы. Это является одной из главных причин запрета продажи алкогольной продукции в регионах Украины.

Кроме того, после употребление алкоголя человек может начать ощущать еще больший стресс, состояние тревоги и депрессию.

Также употребление спиртных напитков может спровоцировать приступы агрессии. Человек может начать вести себя агрессивно по отношению к окружающим.

Медики также предупреждают, что алкоголь влияет на способность быстро, адекватно и взвешенно принимать решения.

Надо также помнить, что алкоголь может ухудшить сон. А также то, что часто существует вероятность отравления алкоголем.

Кроме того, важно не забывать, что очень многие медикаменты несовместимы со спиртным. Поэтому в условиях войны не стоит поддавать дополнительному риску свою жизнь и здоровье ради временного ощущения расслабления.

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