Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Центра общественного здоровья.
В Центре общественного здоровья отметили, что алкогольные напитки влияют на способность человека мыслить, принимать решения и адекватно реагировать на опасность и угрозы. Это является одной из главных причин запрета продажи алкогольной продукции в регионах Украины.
Кроме того, после употребление алкоголя человек может начать ощущать еще больший стресс, состояние тревоги и депрессию.
Также употребление спиртных напитков может спровоцировать приступы агрессии. Человек может начать вести себя агрессивно по отношению к окружающим.
Медики также предупреждают, что алкоголь влияет на способность быстро, адекватно и взвешенно принимать решения.
Надо также помнить, что алкоголь может ухудшить сон. А также то, что часто существует вероятность отравления алкоголем.
Кроме того, важно не забывать, что очень многие медикаменты несовместимы со спиртным. Поэтому в условиях войны не стоит поддавать дополнительному риску свою жизнь и здоровье ради временного ощущения расслабления.
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