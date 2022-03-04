Для них характерна безопасность и малотравматичность, а манипуляции проводят через незначительные проколы, что минимизирует риск осложнений и кровотечений. Выполняется лапароскопия кисты яичника в Dobro-Clinic квалифицированными хирургами с использованием новейшего медицинского оборудования и под строгим контролем аппарата УЗИ.
В чем преимущества лапароскопии кисты яичника?
Отличительной особенностью лапароскопического лечения кисты яичника является сохранение органа и его тканей. К другим преимуществам относят следующее:
- малоинвазивность (отсутствие разрезов мягких тканей);
- гарантия безопасности;
- минимум противопоказаний;
- малотравматичность;
- эффективность;
- скорейшее восстановление;
- отсутствие шрамов после операции.
Все манипуляции проводят через небольшие проколы в брюшной передней стенке. Вводится лапароскоп, на конце которого есть маленькая видеокамера. Изображение передается на монитор компьютера, и это позволит контролировать процесс.
Лапароскопию проводят под общим наркозом с одновременной электрокоагуляцией, что исключает риск внутреннего кровотечения. На сайте клиники немецкой медицины https://dobro-clinic.com/ginekologija можно записаться на прием к опытному врачу-гинекологу в удобное время.
Многие женские заболевания протекают без характерных симптомов, поэтому важны профилактические регулярные осмотры у специалиста. Это поможет на начальной стадии определить отклонения и назначить соответствующее лечение.
Лапароскопия кисты яичника бывает таких типов: энуклеация, резекция и овариоэктомия. Тип оперативного вмешательства выбирает только специалист после комплексной диагностики пациентки.
Также учитывается тип кистозного образования – эндометриоидный, дермоидный, параовариальный, муцинозный, серозный. Различают кисту и по строению ее стенки, поэтому обязательно назначается ультразвуковое исследование органа.
Показания к проведению лапароскопии кисты яичника
Лапароскопическое удаление кисты яичника назначается в следующих случаях:
- неэффективность других лечебных методик;
- постоянный рост размеров образования;
- наличие ножки у новообразования.
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