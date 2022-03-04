Для них характерна безопасность и малотравматичность, а манипуляции проводят через незначительные проколы, что минимизирует риск осложнений и кровотечений. Выполняется лапароскопия кисты яичника в Dobro-Clinic квалифицированными хирургами с использованием новейшего медицинского оборудования и под строгим контролем аппарата УЗИ.

В чем преимущества лапароскопии кисты яичника?

Отличительной особенностью лапароскопического лечения кисты яичника является сохранение органа и его тканей. К другим преимуществам относят следующее:

малоинвазивность (отсутствие разрезов мягких тканей);

гарантия безопасности;

минимум противопоказаний;

малотравматичность;

эффективность;

скорейшее восстановление;

отсутствие шрамов после операции.

Все манипуляции проводят через небольшие проколы в брюшной передней стенке. Вводится лапароскоп, на конце которого есть маленькая видеокамера. Изображение передается на монитор компьютера, и это позволит контролировать процесс.

Лапароскопию проводят под общим наркозом с одновременной электрокоагуляцией, что исключает риск внутреннего кровотечения. На сайте клиники немецкой медицины https://dobro-clinic.com/ginekologija можно записаться на прием к опытному врачу-гинекологу в удобное время.

Многие женские заболевания протекают без характерных симптомов, поэтому важны профилактические регулярные осмотры у специалиста. Это поможет на начальной стадии определить отклонения и назначить соответствующее лечение.

Лапароскопия кисты яичника бывает таких типов: энуклеация, резекция и овариоэктомия. Тип оперативного вмешательства выбирает только специалист после комплексной диагностики пациентки.

Также учитывается тип кистозного образования – эндометриоидный, дермоидный, параовариальный, муцинозный, серозный. Различают кисту и по строению ее стенки, поэтому обязательно назначается ультразвуковое исследование органа.

Показания к проведению лапароскопии кисты яичника

Лапароскопическое удаление кисты яичника назначается в следующих случаях:

неэффективность других лечебных методик;

постоянный рост размеров образования;

наличие ножки у новообразования.

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