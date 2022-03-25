Ежегодно в Украине происходит две такие смены времени – осенью и весной. Традиционно эта тема сопровождается обсуждениями по поводу пользы или негативного эффекта от такого процесса.

Как утверждают специалисты, в среднем здоровому человеку для адаптации к новому графику нужно 3-4 дня, сообщает «НБН» со ссылкой на УП.Життя. Но этот процесс может длиться до 10 дней при определенных индивидуальных особенностях. Ученая, эксперт по хронобиологии Ольга Маслова рекомендует несколько шагов, которые могут помочь облегчить процесс адаптации.

Корректируйте свой режим сна

Подготовиться к процессу перевода часов лучше за несколько дней. Для этого можно ежедневно сдвигать часы сна и пробуждение на 10-20 минут. Мы понимаем, что люди редко ложатся спать в одинаковое время ежедневно, поэтому это может быть не очень легко реализовывать. Но если человек сохранит свое количество часов для сна, это поможет снизить негативное влияние на организм от перевода часов.

Следите за режимом питания

Следует следить за тем, чтобы желудочно-кишечный тракт не испытывал сильного десинхроноза. Поэтому приемы пищи, как и сон, за несколько дней до перевода следует сдвигать к тому времени, которое будет на следующей неделе. «Если период обеденного перерыва сдвигается в любую сторону, то человек может испытывать дискомфорт, потому что его ритмика желудочно-кишечного тракта не будет попадать социальные часы», – объясняет эксперт.

Отложите важные дела

В эти дни следует попытаться минимизировать психологическое давление, смягчить свой график и не планировать ничего важного, поскольку могут быть нюансы с концентрацией внимания. Следует следить, чтобы не было дефицита сна, уменьшить физическую активность и больше отдыхать.

«Не стоит пытаться как-то взбодрить себя насильственным путем себя, чтобы быстро и рано вставать. Если вам хочется немного замедлиться, то сейчас самое время, чтобы это сделать. За это также отвечает биологическая ритмика, только не суточная, о которой мы говорим в контексте перевода стрелок, а годовая, которая у нас тоже присутствует», – объясняет биолог.

По ее словам, смена сезонов характеризуется изменением ряда параметров, поэтому мы можем по-разному чувствовать себя в ноябре и июне.

Улучшайте качество сна

Чтобы хорошо чувствовать себя и быстрее войти в привычный график, в Центре общественного здоровья советуют придерживаться рекомендаций по улучшению качества сна:

избегайте употребления кофеина за 6 часов до сна (кофе, чай, большинство газированных напитков);

не употребляйте алкоголь и откажитесь от курения, особенно перед сном;

не употребляйте тяжелую, острую, сладкую пищу за 4 часа до сна;

больше двигайтесь днем, а вечером отправляйтесь на легкую прогулку;

сделайте комфортный для себя температурный режим в спальне и регулярно проветривайте ее;

обеспечьте тишину и уменьшите освещенность спальни во время сна. Удалите электронные устройства или выключите их за 30 минут до сна.

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