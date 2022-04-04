Как сообщает «НБН«, по данным белорусских СМИ, один россиянин уже умер от лучевой болезни. Еще 26 оккупантов находятся в тяжелом состоянии.

По словам ученых, облученных россиян ждут сильные страдания.

Они будут страдать, сильно страдать. Вообще лучевая болезнь идет по нарастающей. Проявляется слабость, головная боль, тошнота, рвота, и может быть такая ситуация, жидкий стул, понос, нарушается иммунитет

— рассказывает академик Игнат Матасар, который занимается изучением воздействия радиации на организм человека.

По словам ученого, если российские орки в течение месяца рыли окопы в Рыжем лесу, или не рыли, или даже стояли рядом с ним, их ждут большие проблемы со здоровьем. Как минимум вторую степень лучевой болезни они заработали.

Это говорит о том, что у них были поражены все органы и системы организма. Прежде всего это кровеносная система, это образование крови, это безусловно слизистые оболочки, это были нарушения половой функции. Молодые люди могут потерять способность размножаться

— добавляет Матасар.

Кандидат биологических наук Елена Бурдо добавляет, что отсутствие какого-либо инстинкта самосохранения у россиян в зоне отчуждения трудно объяснить логикой.

Произошла ситуация, которая характеризует отношение страны к населению. Исходя из исторического опыта, Россия очень любила делать опыты на своих гражданах, это можно считать неким определенным экспериментом, который они осуществили

— отмечает Бурдо.

А глава украинского агентства по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко напоминает, что Зона отчуждения является опасной территорией, и весь персонал, который там работает, придерживается четких правил поведения. В свою очередь россияне их игнорировали и несмотря на предостережения построили несколько блокпостов.

Лицо, которое в течение суток находится на этом земельном участке, оно получит годовую дозу облучения. Однако, если оно начинает увеличивать физическую активность, интенсивно вдыхать, вести какую-то деятельность, создавать пыль, то увеличение радиационного фона возрастает в разы

— добавляют ученые.

Напомним, что 24 февраля ЧАЭС захватили российские оккупационные войска. 31 марта в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о начале выхода оккупантов с территории ЧАЭС.

Ранее мы также писали о том, что российские оккупанты ушли с Чернобыльской зоны после облучения и начавшейся паники