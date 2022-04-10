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В таких случаях возникает угроза здоровью и даже жизни человека из-за пищевых отравлений, вызванных употреблением некачественных, испорченных или грязных продуктов.

Особую опасность представляет острое токсико-инфекционное заболевание — ботулизм. Это пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям. В то же время в большинстве случаев его можно избежать, соблюдая простые пищевые правила. Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на рекомендации МОЗ Украины.

Основной причиной ботулизма является употребление в пищу некачественно приготовленных продуктов, загрязненных бактериями ботулизма.

Чаще всего причиной ботулизма становятся:

испорченные домашние консервы из мяса и рыбы, реже овощей;

консервированные продукты, плохо вымытые, неправильно/недостаточно термически обработанные;

вяленые/копченые продукты домашнего приготовления.

Однако регистрируются случаи болезни и после употребления продуктов производимых в промышленных условиях.

Рекомендации:

Не употребляйте пищу из емкостей, которые могут нести риск ботулизма: раздутые жестянки; банки со вздутыми крышками; банки, из которых что-то вытекает; банки, из которых чувствуется странный или неприятный запах. Не употребляйте консервированные в домашних условиях продукты, хранящиеся более года, или срок хранения которых истек. Избегайте употребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы. Не покупайте консервы и другие продукты домашнего изготовления на улицах и стихийных рынках. Не употребляйте продукты, если вы сомневаетесь в их качестве или не уверены, что их изготовляли, хранили и/или транспортировали должным образом. Перед употреблением мясных и рыбных консерв домашнего приготовления подвергайте их термической обработке, ведь токсин ботулизма при температуре 80°С разрушается через 5–25 минут, в зависимости от продукта, а при температуре 100°С — в первые минуты.

Первые симптомы заболевания чаще всего возникают через 12–24 ч после употребления зараженной пищи. Но могут возникнуть и раньше (уже через два часа).

Немедленно обратитесь к врачу, если:

чувствуете нарушение близкого зрения, или у вас сильно выражена сухость во рту; вам трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает); у вас повышенная утомляемость, мышечная слабость или головокружение;

есть кратковременные признаки поражения желудочно-кишечной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем — стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор), поражение мышц шеи и конечностей.

Успех в выздоровлении зависит от ранней диагностики, правильного лечения, в большинстве случаев – введения ботулинического антитоксина (сыворотки, иммуноглобулина).

Профилактикой заболевания является тщательное соблюдение технологий домашнего консервирования и соблюдение санитарно-гигиенических требований. Категорически запрещены продукты с признаками недоброкачественности: они имеют запах острого сыра или прогоревшего масла.

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