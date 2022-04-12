Врач-анестезиолог Дарья Симчук на своей Instagram-странице опубликовала пост, в котором объяснила, почему война – не время делать татуировки, информирует «НБН».

По словам медика, на войне самой распространенной является политравма – множество поражений тела человека. При попадании в больницу раненного, врач поинтересуется объемом кровопотери, после чего начнет выполнять пострадавшему переливание крови.

Симчук отметила, что чем больше массовых жертв, тем больше таких травм и необходимости в переливании крови. В большинстве случаев донорами становится молодежь, а культура татуировок распространена именно среди этой группы населения.

Врач объяснила, что после нанесения перманентного рисунка на тело, человек не допускается к сдаче крови на протяжении полугода-года, поскольку во время декоративной модификации тела можно подхватить серьезные вирусные инфекции, в частности ВИЧ и гепатиты.

Такие заболевания можно сразу и не обнаружить, поскольку тест-системы их не ловят в период, когда инфекция обживает организм. Именно поэтому к донорству не допускаются люди, которые имеют свежие татуировки и пирсинг.

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